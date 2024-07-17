Atletico Madrid, Mert Furkan Bayram'ı transfer etmek istiyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç milli kalecisi Mert Furkan Bayram'a dünya devlerinden Atletico Madrid'in talip olduğu iddia edildi. İspanyol ekibinin Mert Furkan için girişimlere başladığı ve Altınordu'lu kurmaylar ile masaya oturduğu bildirildi.

Atletico Madrid'in 19 yaşındaki kaleci için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken, son pazarlıkların yapıldığı ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detayların konuşulduğu vurgulandı. Mert Furkan, kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. REKLAM Birçok futbolcu yetiştiren Altınordu'nun gelecek vaat eden isimlerinin başında gelen Mert Furkan, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekti.