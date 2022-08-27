Almanya'da bir firmanın bu tarz bir çalışması bulunduğunu ama artık üretim yapmadığını aktaran Yaylacı, "Ülkemizde bunu üreten bir firma yok. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede böyle bir ürüne ihtiyaç vardı. Her şeyine kadar üretim bize ait oldu. Şu anda deneme sürüşlerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.