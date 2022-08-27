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Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

Amasya'da yaşayan İlhan ve İsmail Yaylacı kardeşler, karada karavan, suda ise yat olarak kullanılabilen bir araç tasarladı. Araç, arabayla karavan gibi çekilerek istenilen yere götürülürken suda yat olarak kullanılabiliyor

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AA
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan İlhan ve İsmail Yaylacı kardeşler, karada karavan, suda ise yat olarak kullanılabilen bir araç geliştirdi.

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    AA'nın haberine göre kömür madeni ocağı işleten İlhan ve İsmail Yaylacı kardeşler, hem karada hem de suda kullanabilecekleri bir araç geliştirmek amacıyla 3 yıl önce çalışma başlattı.
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Uzun uğraşlar ve denemeler sonucu geliştirilen araç, arabayla karavan gibi çekilerek istenilen yere götürülürken deniz, göl veya baraj göletlerinde ise yat olarak kullanılabiliyor.

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Yat Car ismini verdikleri araçlarını Karadeniz'de denemek için Samsun'a gelen ve Yelken Kulübü önünden araçlarını suya indiren Yaylacı kardeşler, motorunu çalıştırarak denize açıldıkları araçlarını bir süre kullandıktan sonra tekrar kıyıya çıkardı.
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    İsmail Yaylacı, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşamalarına rağmen tekne kültürünün yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Türkiye'de denizi görmemiş insanların bulunduğuna dikkati çeken Yaylacı, "İnsanların ilgisini çekerek denize aşkı canlandırırız diye böyle bir projeye girdik. 3 yıllık AR-GE çalışması sonucu üç model geliştirdik" dedi.

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Geliştirdikleri aracın tabanını tekne tabanı olarak tasarladıklarını anlatan Yaylacı, sudan fazla etkilenmemesi ve sallanmaması için konforu ön plana alan taban yapısı oluşturduklarını dile getirdi.

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

     ALMANYA, İSRAİL VE AMERİKA'DAN TALEP VAR

    Araçlarının henüz sadece prototipini yaptıklarını, AR-GE aşamasında olduğu için maliyetin net olarak ortaya çıkmadığını belirten Yaylacı, şöyle devam etti:
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    "Prototip olarak çalıştığımız için ilk maliyetler yüksek oluyor fakat seri üretime geçildiğinde uygun fiyatla vatandaşlarımıza sunmayı düşünüyoruz. İnsanlarımıza bu tekne ve karavan kültürünü aşılamak, birinci önceliğimiz.

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Şu anda sadece sosyal medyadan paylaştığımız görüntüden dolayı Almanya, İsrail ve Amerika gibi ülkelerden arayanlar oldu. Kaliteden ödün vermeden elimizden geldiğince ülkemizin ihracatına ve ekonomisine destek olmak için uğraşıyoruz."

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

     İSTER DAĞDA, İSTER SUDA KULLAN

    Yaylacı, araçlarının yüzde 50 karavan, yüzde 50 yat olduğunu vurgulayarak, "İstersen dağın doruğuna çek kampını yap, istersen de indir suya balığını tut, müziğini dinle. 
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Böyle bir ürün alındığında karavan parklarıyla işiniz yok, gidersiniz araçların ulaşamayacağı koylarda çapanızı atarsanız, tatilinizi yaparsınız. AR-GE'sinden mühendisliğine, el işçiliğine komple yerli" diye konuştu.

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    İlhan Yaylacı ise geliştirdikleri araç için patent başvurularını yaptıklarını söyledi.

     
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Almanya'da bir firmanın bu tarz bir çalışması bulunduğunu ama artık üretim yapmadığını aktaran Yaylacı, "Ülkemizde bunu üreten bir firma yok. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede böyle bir ürüne ihtiyaç vardı. Her şeyine kadar üretim bize ait oldu. Şu anda deneme sürüşlerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

    Yaylacı, patent başvurularının onaylanmasının ardından seri üretime geçmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı
  • Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

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