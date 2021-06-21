Amazon Prime Day indirim günleri kaç gün sürecek? Amazon Prime Day indirimli ürünler nelerdir? Kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen indirim birçok ürünlerde geçerli. Amazon Prime Day, indiriminden Amazon Prime üyeleri faydalanacak.

AMAZON PRİME DAY'DA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELERDİR?

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, iki günlük alışveriş şenliği boyunca Prime üyeleri, Amazon Prime Video ile popüler dizi ve filmleri izlemeye devam ederken, aralarında TV, hoparlör soundbar, kulaklık, projektör ve Prime Video deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyacak binlerce ürünün bulunduğu geniş bir seçkide prime indirimlerinden faydalanabilecek.

Amazon müşterileri bu yıl ayrıca Prime Day kutlamaları kapsamında yayınlanan üç bölümlük Prime Day Show ile dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R. ve Kid Cudi konserlerine erişim sağlayabiliyor. 17 Haziran’da Prime Video’da Türkçe altyazı seçeneğiyle yayına giren üç bölümlük serisinin tamamına, Prime üyesi olma şartı olmaksızın tüm Amazon müşterileri 30 gün boyunca ulaşabiliyor.



Prime Video, Prime üyelerine aralarında “Underground Railroad”, “Tom Clancy’s Without Remorse”, “Solos”, “Panic”, “Incinvible”, “Them”, “Steven Gerrard’s Make us Dream”, “Coming 2 America” ve “P!NK: All I Know So Far” gibi popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisi sunuyor. Prime üyeleri en sevdikleri dizi ve filmlere Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla erişim sağlayabiliyor.

Prime Day 2021, Prime Day tarihindeki en fazla fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Prime üyeleri aynı zamanda, dünyanın önde gelen markalarının ürünlerinin ve tüm kategorilerden indirimlerin sunulduğu "Bitmeden Yakala" ile indirimlere de erişim sağlayabiliyor.

Sınırlı sayıda sunulacak bu kampanyadan ve 48 saat sürecek indirimlerden faydalanmak için "www.amazon.com.tr/primeday" adresi ziyaret edilebiliyor.

AMAZON PRİME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Prime üyesi olmayanlar, daha fazla bilgi almak için "amazon.com.tr/primeday" adresinden üye olabiliyor ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day indirimlerinin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla eğlencenin en iyileri ve daha fazla ayrıcalığa erişim sağlayabiliyor.

Prime üyeleri Prime Video’nun yanı sıra, bedava ve hızlı kargo ayrıcalıkları, üyelere özel indirimler, Prime Gaming aracılığıyla ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar ve her ay bir Twitch yayıncısının kanalına abonelik gibi ayrıcalıklardan da faydalanabiliyor.

Prime üyesi olmayanlar, ayda sadece 7,90 lira karşılığında üyeliğini başlatabiliyor ve 30 günlük deneme süresinden faydalanabiliyor.