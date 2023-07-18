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        Amazon Prime, Türk yapımlarına yatırımı artırıyor

        Dünya çapında 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Amazon Prime, Türk yapımlarına yatırımlarını artırdığını açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 12:01
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        Türk yapımlarına yatırımı artırıyor
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        Amazon Prime; Türk yapımlarına olan yatırımlarını artırdığını açıkladı.

        Prime Video, bu yılın başında ilk yerli Amazon Original filmi 'Rüyanda Görürsün'ün yayınlanmasının ardından, yeni yerli Amazon Original yapımı 'Bihter' filminin 2023'ün sonunda Prime Video izleyicisiyle buluşacağını duyurdu.

        Prime Video, Türk yapımlarına yatırım yapmaya devam ederek önümüzdeki aylarda yeni içerikleri bünyesine katacak.

        Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren 'Bihter' rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.

        Timur Savcı ile Cemal Okan’ın yapımcılığını üstlendiği TAFF Pictures yapımı 'Bihter', Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu’ya yepyeni bir bakış açısı getirirken tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklığın büyük bir felakete sürüklendiği eşsiz bir hikâyeyi anlatıyor.

        Sevilmeye aç 'Bihter'; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük 'Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. 'Bihter', 'Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak 'Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.

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        #Prime Video
        #bihter
        #Farah Zeynep Abullah
        #Cemal Okan
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