DailyMail'de yer alan habere göre; Heard'ün sözcüsü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Konuşma özgürlüğünün temel hakkını korumaya gelince, jürinin kararına 'sonun başlangıcı olarak değil, sadece başlangıcın sonu' olarak bakıyoruz. Farklı bir mahkeme, farklı temsili gerektirir, özellikle de artık çok fazla yeni kanıt gün ışığına çıkmışken.