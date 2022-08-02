TMZ’nin haberine göre; Amber Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi'ndeki evini 1 milyon dolara satarak, bu paranın bir kısmını çıkarmış oldu.

Ayrıca evi 2019'da satın alan Heard'ün, yaklaşık iki katı bir kar elde ettiği öğrenildi.