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Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni bir aşk mı doğuyor: Camille Vasquez...

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası bu kez bambaşka bir dedikodu ile gündeme geldi. Ünlü aktörün, avukatı Camille Vasquez ile yeni bir aşka yelken açtığı söylentileri sosyal medyada hızla yayıldı

HABERTURK.COM
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün ABD'nin Virginia kentinde görülen davasıyla ilgili bir dedikodu ortaya atıldı. Depp ile hukuk ekibinde yer alan avukatı Camille Vasquez'in aşk yaşadığı ileri sürüldü.

    Johnny Depp ile avukatı Camille Vasquez'in duruşma salonundaki samimi tavırları nedeniyle ortaya atılan bu "flört" söylentileri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    Kolombiyalı bir ailenin kızı olan ve ABD'de doğup, büyüyen 37 yaşındaki Vasquez, daha önce sadece duruşmalardaki tavırları ve cesur sorularıyla dikkat çekiyordu. Mesleğinde gayet iddialı olduğu bilinen Camille Vasquez, bu kez farklı bir nedenle gündemin ilk sıralarına çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde Virginia Fairfax'ta duruşmaların yapıldığı adliyeden çıkan Camille Vasquez, beklemediği bir soruyla karşılaştı.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    SKANDAL DAVADA YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

    TMZ'nin muhabiri, Vasquez'e, "İnsanlar sizin Johnny Depp ile flört edip, etmediğinizi bilmek istiyor. Bu internette de konuşuluyor. Bize 'Evet' ya da 'Hayır' diye net bir cevap verebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

    Bu soruya net bir yanıt vermemeyi tercih eden Camille Vasquez, gülümseyerek yoluna devam etti.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    "DAVA BİTENE KADAR YORUM YAPMAYACAĞIM!"

    ABD'den birçok basın kuruluşu da Camilla Vasquez'e ulaştı. Ancak avukat Vasquez, "Dava bitene kadar bu konuda yorum yapmayacağım." açıklamasını yapmakla yetindi.

    "ET"ye konuşan bir başka kaynak da; Johnny Depp ile Camille Vasquez'in flört ettiği söylentilerinin tamamen doğru olmadığını ifade etti. Bu kaynağa göre; avukat ile müvekkili arasındaki bu aşk söylentileri tamamen sosyal medya kullanıcılarının hayal gücünün bir ürünü...
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    UZMANLIK ALANI KARALAMA DAVALARI

    Kolombiya asıllı Leonel ve Marilia Vasquez'in kızı olan avukat Camille Vasquez, ailesiyle birlikte Buena Park'ta 1 milyon dolarlık bir evde yaşıyor. Vasquez, Güney California Üniversitesi'nden sanat, iletişim ve politika bilimleri alanında 2006'de mezun oldu.

    2007 ile 2010 arasında da Southwestern Law School'da hukuk eğitimi gördü. Görev yaptığı hukuk firmasının internet sitesinde yer alan bilgilere göre de iş yaşamıyla ilgili davaların yanı sıra karalama davalarına odaklanıyor.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

     

    "JOHNNY DEPP ŞİDDET UYGULADIĞINIZ İLK PARTNERİNİZ DEĞİL"

    Boşanma sürecinde Depp'in kendisini mahvedeceğin ve kariyerini bitirmeye çalıştığını belirten Amber Heard, aktörün avukatları tarafından çapraz sorguya alındı.

    Depp'in avukatları, Heard’e evliliği ve geçmiş ilişkileri hakkında sorular sormaya başladı.

    Johnny Depp’in avukatı Camille Vasquez, Heard’ün eski sevgilisi Tasya van Ree’ye 2009 yılında vurduğunu öne sürdü. Vasquez, "Johnny Depp, şiddet uyguladığınız ilk partneriniz değil." söyleminde bulundu.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    "BEN KİMSEYE SALDIRMADIM"

    Oyuncu, avukatın bu sözlerine, "Hiçbir partnerime şiddet uygulamadım." karşılığını verdi. Ancak iki polisin Heard’ü sevgilisine saldırırken gördüğü, oyuncunun tutuklandığı ve kısa sürede serbest bırakıldığı söylendi.

    Amber Heard, konuyla alakalı, "Romantik bir ilişki içinde olduğum kimseye saldırmadım." şeklinde konuştu.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    "EŞİNİZİN ŞEHİR DIŞINDA OLDUĞUNU BİLİYORDUNUZ"

    Depp’in avukatı Vasquez, Heard’ün bir dönem adının anıldığı James Franco’nın 2016 yılında Los Angeles’taki ziyaretini de gündeme getirdi.

    Avukat, aktörün ile şiddet içeren bir tartışmadan bir gün sonra gerçekleşen bu ziyaretle ilgili, "Johnny Depp’in şehir dışında olduğunu biliyorsunuz değil mi?" dedi.

    Heard, soruyu, "Programını bilmiyordum." şeklinde cevaplandırdı.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    "FRANCO YARA İZLERİME BAKTI"

    Mahkemede Johnny Depp’in Franco’yu kıskandığı ve Heard ile ilişkisi olduğunu düşündüğü öne atılmıştı.

    Heard, Franco’nun kendisine bir arkadaş olarak destek olduğunu ve çok yakında yaşadığını söyledi. Mahkemede sunulan asansör görüntülerinde James Franco’nun Heard’ün yüzüne dokunduğu gösterildi.

    Amber Heard, Franco’nun kendisinin yüzündeki yara izlerine baktığını dile getirdi. Oyuncu, aynı akşam Depp'in kendisine telefonla vurduğunu iddia etmişti.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    "ROLÜMÜ KENDİM KAZANDIM"

    Çapraz sorgu esnasında Depp’in avukatları Heard’e "Aquaman"daki rolünü Depp sayesinde alıp, almadığını sordu. Rolü, seçmelere katılarak kazandığını belirten Heard, filmin kontratından çıkarıldığını ama filmde kalmayı başardığını dile getirdi.
  • Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni aşk mı:Camille Vasquez...

    "ONDAN KORKUYORDUM"

    Johnny Depp’in avukatı aralarındaki geçimsizlikle ilgili sorular sorarken, "Ondan kormuyordunuz değil mi?" ifadesini kullandı.

    Ünlü oyuncu ise, "Bu beni öldürmeye çalışan adam... Ondan tabii ki korkuyordum ve o benim kocamdı." şeklinde konuştu.

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