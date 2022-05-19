Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün ABD'nin Virginia kentinde görülen davasıyla ilgili bir dedikodu ortaya atıldı. Depp ile hukuk ekibinde yer alan avukatı Camille Vasquez'in aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Johnny Depp ile avukatı Camille Vasquez'in duruşma salonundaki samimi tavırları nedeniyle ortaya atılan bu "flört" söylentileri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.