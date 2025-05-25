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        Amca-yeğen cinayet kurbanı!

        Tunceli'de korkunç bir çifte cinayet işlendi. Olayda Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek tabanca ile vurularak öldürüldü. Dağlık bölgeye kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:37
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        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
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        Tunceli’de Düzgün Baba Dağı ziyaretinde H.Y. (47), tartıştığı Yaşar Seyrek (56) ve yeğeni Deniz Seyrek’i (23) tabanca ile vurarak öldürdü. Dağlık bölgeye kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü bölgesinde Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’nda bulunan ziyarette cemevi yakınlarında meydana geldi.

        DAĞLIK ALANDA YAKALANDI

        2 gün önce iddiaya göre, Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek ile H.Y. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Bugün yine karşılaşan taraflar arasında yine tartışma çıktı. H.Y. yanında getirdiği tabanca ile Yaşar Seyrek’i başından, Deniz Seyrek’i ise göğsünden ve boynundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.Y. ise dağlık alana kaçtı.

        Sağlık ekibinin kontrolünde Yaşar Seyrek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz Seyrek ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Seyrek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.

        Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, H.Y.’yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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