Amed SK: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed SK ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. Florent Hasani'yle 1-0 öne geçmesine rağmen 74. dakikada Poyraz Yıldırım'ın golüne engel olamayan ve haftayı 50 puanla tamamlayan Amed SK, liderliği 51 puanlı Erzurumspor FK'ya kaptırdı. 90+8. dakikada Lukasz Zwolinski'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sakaryaspor ise puanını 24'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed SK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 45'te Florent Hasani atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.
Yeşil Siyahlılar'da forma giyen Lukasz Zwolinski, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye çıkaran Amed SK, liderliği 51 puanı bulunan Erzurumspor FK'ya kaptırdı. Sakaryaspor ise haftayı 24 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Sarıyer'e konuk olacak. Sakaryaspor, Pendikspor'u ağırlayacak.