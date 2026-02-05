Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amedspor, Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Amedspor, Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı

        Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa'dan Cem Üstündağ'ı 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

        Giriş: 05.02.2026 - 21:49 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:49
        Amedspor, Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı!
        Trendyol 1. Lig'in lideri Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Cem Üstündağ’ı renklerine bağladığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Cem Üstündağ’ın kesin transferi konusunda Kasımpaşa ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Profesyonel futbolcu ile 2,5 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, “Kulübümüz, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. futbolcusu Cem Üstündağ’ın kesin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel futbolcu Cem Üstündağ ile 2,5 sezonluk profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuz Cem Üstündağ’a Amedspor forması altında başarılar diliyor; transferin kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

