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        Amedspor'da Besnik Hasi dönemi

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de yeni teknik direktör Besnik Hasi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 21:24 Güncelleme:
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        Amedspor'da Besnik Hasi dönemi!

        Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler’de yeni teknik direktör açıklandı.

        Belçika ekiplerinden Anderlecht’ten ayrılan Besnik Hasi, Amed Sportif Faaliyetler’in başına getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Besnik Hasi ile 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarını kapsayan anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Besnik Hasi’ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz’’ denildi.

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