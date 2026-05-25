        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amedspor'da Nahit Eren yeniden aday

        Amedspor'da Nahit Eren yeniden aday

        Trendyol 1. Ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Amed sportif Faaliyetler'de 1 Haziranda gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Nahit Eren, yeniden adaylığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:14 Güncelleme:
        Amedspor'da Nahit Eren yeniden aday

        Basın toplantısına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Amed Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu Başkanı Metin Kılavuz ve Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren katıldı. Toplantıda ilk sözü alan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, elde edilen şampiyonluğun sadece sportif bir başarıdan ibaret olmadığını söyledi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak da yerel yönetimler olarak Amedspor’un her zaman yanında olacaklarını ve güçlü desteklerinin süreceğini kaydetti.

        İstişare kurulunun kentteki paydaşlarla yaptığı görüşmeler sonucunda başkanlık görevinin yeniden kendisine tevdi edildiğini açıklayan Nahit Eren, bu kararın şahsından ziyade kulüpteki süreklilik ve kamusallaşma iradesinin bir sonucu olduğunu söyledi. Süper Lig ile birlikte yeni bir sayfa açtıklarını belirten Başkan Eren, önümüzdeki dönemin en kritik hedefinin tam profesyonelleşme ve kurumsallaşma olduğunu kaydetti.

        Altyapıdan A takıma kadar tüm branşlarda bu disiplinle hareket edeceklerini vurgulayan Nahit Eren, sadece Süper Lig'de kalıcı olmakla yetinmeyeceklerini, üst sıraları zorlayan ve uluslararası başarıları hedefleyen bir kulüp inşa edeceklerini dile getirdi.

