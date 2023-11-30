Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ameliyat olan Tanyeli'den açıklama - Magazin haberleri

        Ameliyat olan Tanyeli'den açıklama

        Pankreas kanseriyle mücadele eden bir dönemin ünlü oryantali Tanyeli, ameliyat oldu. Tanyeli, geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tanyeli'ye geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulmuştu.

        2

        Bir süredir de yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, önceki gün ameliyat oldu.

        3

        8 HAFTA SONRA BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

        Tanyeli, ameliyattan sonra son sağlık durumunu anlatarak "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı. Kendinize iyi bakın" dedi.

        4

        TEDAVİ İÇİN KÜBA'YA GİTMİŞTİ

        Ekim ayında Küba'ya giden Tanyeli, oradaki tedavi sürecinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

        #Tanyeli
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz
        Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Emlak vergisinde son gün
        Emlak vergisinde son gün
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?