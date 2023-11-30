Ameliyat olan Tanyeli'den açıklama
Pankreas kanseriyle mücadele eden bir dönemin ünlü oryantali Tanyeli, ameliyat oldu. Tanyeli, geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Tanyeli'ye geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulmuştu.
Bir süredir de yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, önceki gün ameliyat oldu.
8 HAFTA SONRA BİR AMELİYAT DAHA OLACAK
Tanyeli, ameliyattan sonra son sağlık durumunu anlatarak "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı. Kendinize iyi bakın" dedi.