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Tüm dünya ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmiş durumda! Amerika seçimlerinde kim önde, Joe Biden mı Donald Trump mı? Amerika seçimleri olağanüstü koşullarda gerçekleşiyor. Analistler, Demokratların adayı Joe Biden'ın anketlerde önde gittiğini belirtse de Cumhuriyetçilerin adayı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı da hafife almamak gerekiyor. ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ABD seçim seçimlerinde son dakika gelişmeler...

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ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve postayla oy kullanma tartışmalarının gölgesinde uzun süredir merakla beklenen seçim için doğu saatiyle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla seçmenler oylarını kullanıyor.

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 35 sandalye için de oy veriyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek.

Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00),en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı.

Başkent Washington DC'deki oy kullanma merkezlerinde seçmenler, seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00),Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00),New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanacak.

Sandıkların kapanmasının ardından sayım işlemine geçilecek olsa da, seçimin başa baş geçmesi durumunda posta ile verilen oyların fazlalığı nedeniyle kesin sonuçların ne zaman belli olacağı yönündeki belirsizlik sürüyor.

ABD BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Ülkedeki seçim sonucuyla oluşacak senaryoları Türkiye ekonomisi açısından değerlendiren Dr. Rahmi İncekara, Donald Trump'ın seçilmesinin Türkiye piyasalarının biraz daha iyimser karşılayacağını söyledi. İncekara, Joe Biden'ın seçilmesi durumunda ise Türkiye açısından biraz daha olumsuz bir durum olabileceğini belirterek, "Piyasalar açıldığında dolar/TL’de bir miktar artış söz konusu olabilir" dedi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturmak için mücadele eden Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın seçilmesi, Türkiye ve ABD ilişkileri açısından oldukça önem arz ediyor. İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara ABD'deki seçiminin getireceği sonuçlarına ve senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın ABD’deki seçime kilitlendiğini belirten Dr. İncekara, "Başta piyasalar olmak üzere tüm aktörlerin hepsi ABD’deki seçimin sonucunu merak ediyor. Donald Trump ve Joe Biden arasındaki çekişmede özellikle ekonomi konusunda farklılıklar mevcut. Bu noktada Joe Biden’ın altyapı yatırımlarını artıracağı gerçeği söz konusu. Trump’ta aynı şekilde altyapı konusunda yatırımlar yapacağını ifade etmişti" ifadelerini kullandı.

Dr. İncekara, Türkiye ekonomisi açısından Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle tüm dinamiklerin aynı şekilde devam edeceğinin altını çizerek, "Trump’ın seçilmesiyle beraber Türk-Amerikan ilişkilerindeki başkanlar nezdindeki olumlu izlenimin aynı şekilde devam etmesi öngörülüyor. Doların değeri Trump’ın açıklamalarıyla dalgalı seyretse de, piyasadaki dinamik ve aktörler Trump’ı iyi tanıdıkları için çok fazla bir değişiklik olmayacaktır" diye konuştu.

ABD’deki seçimlerin bitmemesi durumunda piyasaların büyük bir telaşa kapılabileceğini söyleyen Dr. İncekara, "Küresel bazdaki bu dalgalanma piyasaları çalkalayabilir. Hem borsalarda satış söz konusu olur, hem de dolar/TL ilerleyen günlerde artışa geçebilir. Haliyle seçimlerin tamamlanması çok önemli bir konu olarak göze çarpıyor. Seçimlerin tamamlanmaması demek tüm dünya ekonomileri açısından büyük bir çöküş anlamına gelir" şeklinde konuştu.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE, ANKETLER NE DİYOR?

26 Ekim’de siyasi analiz sitesi Real Clear Politics tarafından paylaşılan anket sonuçlarında, Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın 7,9 puan önünde görüldüğü ifade edildi.



Öte yandan, kritik eyaletlerdeki durumun da paylaşıldığı ankette,

Florida'da, Biden'ın Trump'ın 1,5 puan önündeyken, Pennsylvania'da da Biden'ın 5,3 puan üstünlüğü bulunduğu belirtildi.

Biden, Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan önde görünüyor.

28 Ekim’de yine Real Clear Politics tarafından yapılan ankette mevcut başkan Trump’ın rakibi Biden ile arasındaki farkı kapattığı görüldü. Anket sonuçlarına göre, Demokrat başkan adayı Joe Biden, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın 7,2 puan önünde çıktı.

Cumhuriyetçi iktidara yakınlığıyla bilinen Fox News anketlerinin sonuçlarında da Biden’ın yarışı önde götürdüğü fark ediliyor.

Fox News’in 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketinde, katılımcıların yüzde 52’si Biden ve yardımcı adayı Harris’e; yüzde 44’ü ise Trump ve yardımcısı Pence’e oy vereceğini söyledi.



Tableau tarafından “Eğer 2020 Başkanlık seçimleri bugün gerçekleşseydi kime oy verirdiniz?” sorusuna verilen cevapta da Biden’ın üstünlüğü görülüyor. Katılımcıların yüzde 52’si Biden’a, yüzde 46’sı ise Trump’a oy vereceğini belirtti.

IBD ve TIPP tarafından 30 Ekim’de paylaşılan anket sonuçlarında Demokrat aday Biden’ın yüzde 50.5 oranında, mevcut başkan Trump’ın ise yüzde 44.9 oranında desteklendiği ifade edildi.

1 Kasım’da Real Clear Politics’in anketinde de, Demokrat Joe Biden,’ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde olduğu aktarıldı

Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken, Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.

Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor.