ABD'de yayınlanan ünlü eğlence programı 'Entertainment Tonight'ın eski sunucusu ve ünlü müzisyen John Tesh, nadir görülen bir kanser türüyle 10 yıllık mücadelesini anlattı.

Hayatta kalmasının bir mucize olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Tesh, verdiği bir röportajda, 2015 yılında kendisine nadir görülen bir kanser türü teşhisi konulduğunu söyledi. Eski televizyon sunucusu, nadir görülen ve şu anda metastaz yapmış bir prostat kanseri türüne yakalandığını açıkladı.

"Bana 18 ay ömür biçilmişti" diyen Tesh, "Yani kanserle başarılı bir şekilde mücadele ediyorum, hâlâ mücadele ediyorum. Tedavim aralıklı olarak devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kanserde hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşmediğini, aralıklı devam eden tedaviler uygulandığını söyleyen Tesh, "Buna 'darbeli tedavi' deniyor ve alışana kadar korkutucu, çünkü 'Neden kanserle yaşıyorum?' diye düşünüyorsunuz" şeklinde konuştu.

REKLAM

"EŞİM OLMASAYDI ÖLMÜŞ OLURDUM"

Tesh, 18 ay ömür biçilmesine rağmen uzun yıllardır hayatta olmasında doktorları kadar 34 yıldır evli olduğu eşi Connie Sellecca'nın da katkısı olduğunu söyledi. Tesh, "Yıllar boyunca bana destek olan eşim Connie olmasaydı, konuşamıyor olurdum. 2015'te ölmüş olurdum" diye belirtti.

1996'da müziğe odaklanmak için televizyon sunuculuğu görevini bırakan Tesh, hâlâ sahne performansları sergilemeye ve beste yapmaya devam ediyor.