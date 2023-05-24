Amy Dowden: Kanser teşhisi konuldu

"PAYLAŞMASI KOLAY OLMAYAN HABERLERİM VAR"

Konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajıyla duyuran Amy Dowden, "Paylaşması kolay olmayan bazı haberlerim var. Kısa bir süre önce meme kanseri teşhisi konuldu ama dans pistine geri dönmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.