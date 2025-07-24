MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadro girebilmek için karşı karşıya geldi. Zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, son olarak Sezer ana kadroya giren 11. yarışmacı olmuştu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan programda, gecenin sonunda üçüncü gruptan bir yarışmacı şef ceketini giydi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...