Ana sayfa sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre ana sayfa kelimesinin doğru yazımı...

ANA SAYFA NASIL YAZILIR,ANA SAYFA MI, ANASAYFA MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, "Ana sayfa" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "Ana sayfa"dır.

Dolayısıyla TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda anasayfa kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

ANA SAYFA NE DEMEK?

İngilizcede Home Page ana sayfa anlamına gelir. Home kelimesinin sözlük anlamı ev ve yuva olsa da yan anlamı ana ve temeldir. Birebir çeviri yöntemiyle Türkçeye çevrilen bu kelime günlük hayatta Ana Sayfa olarak kullanılır.

Ana sayfa, internet siteleri açıldığında karşımıza çıkan ilk sayfadır. Bu sayfanın üst kısmında künye, misyon ve iletişim gibi bilgiler yer alır. Sitedeki diğer bölümlere ulaşmak için bu sayfa kullanıldığından ''Ana Sayfa'' olarak tanımlanmıştır.

ANA SAYFA YAZILIŞI ÖRNEKLERİ

Ana sayfa kelimesinin doğru yazılışına verilebilecek bazı örnekler şöyle;

Ana sayfaya tıklayıp ilk sıradaki siteye girer misin?

Yaptığın paylaşımları ana sayfamda göremiyorum.