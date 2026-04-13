        Anadolu Efes: 73 - Fenerbahçe Beko: 89 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 73 - Fenerbahçe Beko: 89 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 73-89 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 22:40 Güncelleme:
        Dev maçta kazanan F.Bahçe Beko!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 22. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı.

        Boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 8'e (8-16) çıkarmasına rağmen toparlanan lacivert-beyazlı takım, bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 20-20. Kalan bölümde üst üste basketler bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 kez isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, 15 ile 18. dakika arasında yakaladığı 11-0'lık seri sonucunda 14 sayılık fark elde etti: 30-44. Kalan sürede toparlanan ve sarı-lacivertlilere 10-0'lık seriyle yanıt veren Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. Fenerbahçe, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

        Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Bu çeyreğin ikinci bölümünde özellikle Onuralp Bitim ve Baldwin'in kazandırdığı sayılarla oyuna ağırlığını koyan ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 69-56 önde girdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Anadolu Efes karşısında farkı 22 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 89-73 galip ayrıldı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

        Anadolu Efes: Weiler-Babb 5, Loyd 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 17, Beaubois 10, Erkan Yılmaz 9, Dessert 4, Şehmus Hazer 4, Jones 4, Larkin 7, David Mutaf

        Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 17, Zagars 10, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Birch 8, Boston 8, Metecan Birsen 3, Baldwin 11, Jantunen 6, Onuralp Bitim 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu

        1. Periyot: 20-25

        Devre: 40-46

        3. Periyot: 56-69

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 10 Nisan 2026 (Hürmüz Bilmecesi Nasıl Çözülecek?)

        Dünyanın gözü barış müzakerelerinde. Habertürk ekipleri sahada. İsrail'de ateşkes sonrası neler oluyor? Hürmüz bilmecesi nasıl çözülecek? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
