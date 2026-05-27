        STBL Anadolu Efes: 86 - Türk Telekom: 75 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 86 - Türk Telekom: 75 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Türk Telekom'u ağırladı. Mücadeleyi lacivert-beyazlılar 86-75 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 21:02 Güncelleme:
        Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

        Anadolu Efes: Larkin 13, Weiler-Babb 2, PJ Dozier 16, Poirier 15, Ercan Osmani 12, Beaubois 7, Şehmus Hazer 10, Loyd 5, Erkan Yılmaz, Jones 6, Smits

        Türk Telekom: Devoe 8, Alexander 12, Usher 14, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 6, Berkan Durmaz 11, Ata Kahraman 2, Smith 6, Simonovic 2

        1. Periyot: 20-21

        Devre: 45-36

        3. Periyot: 68-61

