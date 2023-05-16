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Anadolu Efes: 96 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup etti

Anadolu Efes: 96 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko'yu 96-91 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu, her iki ekibin üçlüklerden bulduğu sayılarla geçti. Larkin, Zizic ve Clyburn'dan gelen üçlüklerle ilk 5 dakikayı 13-9 önde kapatan Anadolu Efes, ikinci bölümde Fenerbahçe Beko'dan Pierre, Hayes-Davis ve Calathes'in çoğu üçlüklerden gelen sayılarına engel olamadı. Yüksek skorlu ilk periyot, 28-28 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyotta ev sahibi ekip, Clyburn, Micic ve Furkan Haltalı'dan gelen sayılarla ilk 5 dakikayı 37-34 önde bitirdi. Metecan Birsen ve Samet Geyik'in iyi oyunuyla bitime 3 dakika kala skoru eşitleyen (39-39) sarı-lacivertliler, üçlük atışlar bulan Wilbekin ve Melih Mahmutoğlu'nun da katkısıyla devreye 49-47 üstün giren taraf oldu.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya Hayes-Davis ve Dorsey'in elinden bulduğu üçlüklerle 51-58 önde başladı, ev sahibi ekip de Zizic ve Larkin'le cevap verdi. İlk 5 dakika 59-62'lik skorla konuk ekip lehine geçilirken, Clyburn'un peş peşe üçlükleriyle toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 75-72 üstün bitirdi. Çeyreğin son bölümünde bir pozisyonda çarpışarak sakatlanan Metecan Birsen ve Micic, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Çekişmeli geçen son periyodun ilk bölümünde, konuk ekip, özellikle Motley'in mücadelesiyle iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen Anadolu Efes, Larkin, Clyburn ve Furkan Haltalı'dan bulduğu pota altı sayılarıyla son bölüme 6 sayılık farkla (85-79) önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 96-91'lik skorla galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: Larkin 23, Beaubois 8, Bryant 9, Clyburn 22, Furkan Haltalı 5, Buğrahan Tuncer 2, Micic 12, Zizic 15

Fenerbahçe Beko: Motley 18, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer, Wilbekin 9, Samet Geyik 4, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 8, Tarık Biberovic 4, Pierre 12, Dorsey 18, Calathes 12

1. Periyot: 28-28

Devre: 47-49

3. Periyot: 75-72

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