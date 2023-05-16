Karşılaşmanın ilk periyodu, her iki ekibin üçlüklerden bulduğu sayılarla geçti. Larkin, Zizic ve Clyburn'dan gelen üçlüklerle ilk 5 dakikayı 13-9 önde kapatan Anadolu Efes, ikinci bölümde Fenerbahçe Beko'dan Pierre, Hayes-Davis ve Calathes'in çoğu üçlüklerden gelen sayılarına engel olamadı. Yüksek skorlu ilk periyot, 28-28 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyotta ev sahibi ekip, Clyburn, Micic ve Furkan Haltalı'dan gelen sayılarla ilk 5 dakikayı 37-34 önde bitirdi. Metecan Birsen ve Samet Geyik'in iyi oyunuyla bitime 3 dakika kala skoru eşitleyen (39-39) sarı-lacivertliler, üçlük atışlar bulan Wilbekin ve Melih Mahmutoğlu'nun da katkısıyla devreye 49-47 üstün giren taraf oldu.