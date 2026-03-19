Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Anadolu Efes: 98 - Monaco: 93 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 98 - Monaco: 93 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes, sahasında Monaco'yu ağırladı. Lacivert-beyazlılar parkeden 98-93 mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes evinde kayıp!

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa'nın Monaco takımına 98-93 yenildi.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligde 22. kez mağlup olurken Fransa temsilcisi ise 18. galibiyetini elde etti.

        Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Anadolu Efes, 4. dakikada Loyd'un serbest atıştan bulduğu basketlerle eşitliği yakaladı: 9-9. Periyodun sonuna yaklaşırken Monaco, 6 sayılık seri yakaladı ve ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

        Fransa temsilcisi, ikinci periyoda pota altından ürettiği sayılarla iyi başlayan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, Cordinier ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle tempoyu artırdı ve 9 sayılık seri yakalayarak 42-36 öne geçti. Etkili savunmayla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Swider'ın son saniyede bulduğu üç sayılık isabetle soyunma odasına 53-45 önde gitti.

        Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında takımlar skor üretmekte zorlandı. Maçın 24. dakikasında Monaco, Theis'in basketiyle farkı 1 sayıya indirse de Anadolu Efes, boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı 6 sayıya çekti: 60-54. Kalan sürede de rakibine farkı açma şansı vermeyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 73-66 üstün tamamladı.

        Müsabakanın 38. dakikasında Monaco, Begarin ve Blossomgame'in arka arkaya bulduğu üç sayılık atışlarla farkı tekrardan 1 sayıya düşürdü: 85-84. Üstünlüğün sıkça el değiştirdiği son periyotta Anadolu Efes, maçın büyük bölümünde devam ettirdiği üstünlüğünü koruyamayarak parkeden 98-93 mağlup ayrıldı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

        Anadolu Efes: Loyd 10, Weiler-Babb, Smits 12, Dozier 4, Ercan Osmani 6, Şehmus Hazer 26, Lee 13, Cordinier 11, Swider 11, Jones

        Monaco: Blossomgame 17, Theis 10, Diallo 17, Nedovic 7, Strazel 17, Okobo 10, Hayes 6, Tarpey 2, Begarin 12

        1. Periyot: 21-23

        Devre: 53-45

        3. Periyot: 73-66

        Beş faulle çıkan: 39.21 Dozier (Anadolu Efes)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de füze binaya isabet etti

        İran'ın misilleme füzelerinden düşen şarapnel Tel Aviv'de bir binaya isabet etti  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı