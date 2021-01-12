Basketbol THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Alman ekibi Alba Berlin'i konuk ediyor. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES ALBA BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Alba Berlin maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

CANLI YAYIN 20:30'DA BAŞLAYACAK

ANADOLU EFES'İN 705. MAÇI

Anadolu Efes, Asvel karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 705. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 704 karşılaşmada 397 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 457. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.