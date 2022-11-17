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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Son iki sezonun şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen lacivert beyazlılar, Barcelona karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İşte, detaylar...

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  • Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda?

    Anadolu Efes Barcelona maçı için nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de 2022-2023 sezonu 8. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu randevunun saati, yayıncı kuruluşu ve temsilcimizin kadrosuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda?

    BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

    Anadolu Efes Barcelona maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.
  • Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda?

    BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

    Anadolu Efes Barcelona maçı karşılaşması S Sport'tan canlı yayınlanacak.
  • Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda?

    ANADOLU EFES 2022-2023 KADROSU

    Shane Larkin – Buğrahan Tuncer – Doğuş Balbay

    Vasilije Micic – Rodrigue Beaubouis – Erten Gazi

    Will Clyburn – Elijah Bryant – Egehan Arna

    Achille Polonara – Amath M’Baye

    Ante Zizic – Tibor Pleiss – Bryant Dunston – Egemen Güven

    Koç – Ergin Ataman
  • Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes Barcelona basketbol maçı hangi kanalda?

    ANADOLU EFES'TE BU SEZON GELEN VE GİDEN OYUNCULAR

    Gelenler – Will Clyburn, Ante Zizic, Amath M’Baye, Egehan Arna, Achille Polonara

    Gidenler – James Anderson, Yiğitcan Saybir, Adrien Moerman, Filip Petrusev, Krunoslav Simon, Chris Singleton

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