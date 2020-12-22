Basketbol THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ediyor. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Barcelona maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN 702. MAÇI

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 702. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 701 karşılaşmada 395 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 454. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 453 karşılaşmada 238 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.