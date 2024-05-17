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        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi!

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom'u 86-78 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 20:53 Güncelleme: 17.05.2024 - 20:53
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        Anadolu Efes yarı finale yükseldi!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Türk Telekom'u deplasmanda 86-78 yenen Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.

        İlk maçı 99-79 kazanan lacivert-beyazlılar, rakibini Ankara'da da mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirip yarı finalist oldu.

        Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Türk Telekom, Wallace ve Enoch'un skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 17-10 önde geçti. Larkin ve Clyburn'ün sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, ilk çeyreği 27-26 üstün kapattı.

        İkinci çeyrekte alan savunmasına hücum etmekte zorlanan Türk Telekom karşısında Clyburn'le üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-40. Moladan 9-0'lık seriyle dönen Türk Telekom, 16. dakika içinde farkı 2'ye (38-40) indirdi. Clyburn'le tekrar oyun üstünlüğünü kontrol altına alan Anadolu Efes, periyodun son bölümünde farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 42-52. Anadolu Efes, soyunma odasına 52-44 önde gitti.

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        Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, rakibinin farkı eritmesine izin vermedi ve final periyoduna 70-60 üstünlükle girdi.

        Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 32. dakikada farkı 4'e indirdi: 66-70. Beaubois'nın son bölümdeki etkili oyunuyla farkı yeniden açan Anadolu Efes, maçı 86-78 kazanarak yarı finale çıktı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

        Türk Telekom: Brown 2, Palmer 15, Wallace 18, Yiğitcan Saybir 18, Enoch 7, Mehmet Yağmur, Okben Ulubay 11, Troy Selim Şav, Jones 7

        Anadolu Efes: Larkin 5, Doğuş Özdemiroğlu 9, Clyburn 26, Oturu 11, Ercan Osmani 8, Beaubois 15, Rıdvan Öncel 5, Pleiss 7, Erkan Yılmaz

        1. Periyot: 26-27

        Devre: 44-52

        3. Periyot: 60-70

        Beş faulle oyundan çıkan: 35.21 Ercan Osmani (Anadolu Efes)

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