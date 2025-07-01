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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, Elijah Bryant ile yollarını ayırdı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Elijah Bryant ile yollarını ayırdı!

        Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Elijah Bryant ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:30
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        Anadolu Efes'te ayrılık: Elijah Bryant
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Elijah Bryant ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak uzun zamandır formamızı terleten Elijah Bryant ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her zaman tarihimizin parçası olacak Elijah'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        30 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonundan beri Anadolu Efes formasını terletiyordu.

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