Anadolu Efes Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Turkısh Aırlınes Euroleague 4. hafta açılış maçı Anadolu Efes Fenerbahçe derbisiyle yapılacak. Sezona 3 maçta 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 3 maçının 2'sini kazanan Anadolu Efes'in konuğu oluyor. İşte Anadolu Efes Fenerbahçe maçına dair detaylar...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE ÜLKER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda bu akşam (25 Ekim) saat 20:30’da başlayacak. Anadolu Efes Fenerbahçe maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE KARŞILAŞMALARI HAKINDA

Bu hafta oynanacak mücadele, Anadolu Efes ve Fenerbahçe arasında, Euroleague'de oynanacak 11. maç olacak. İki temsilcimiz arasında oynanan 10 maçın 9'unu kazanan taraf Fenerbahçe olurken, Efes bu eşleşmedeki tek galibiyetini 2017 yılı Mart ayında elde etmişti. Obradovic'in ekibi, geçen sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynana maçı 89-84, Ataşehir'de oynanan maçı ise 81-70 kazanmıştı.

İlk 3 haftanın ardından Anadolu Efes'te en skorer isim 12.3 sayı ortalamasıyla Adrien Moerman olurken, Fenerbahçe'de skora en çok katkı veren oyuncu 13.7 ortalamayla Jan Vesely oldu.

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