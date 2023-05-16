Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Bu sezon hem lig hem de EuroLeague'de rekabet eden iki ekip, bu kez ligde son haftalara girerken karşı karşıya gelecek. İşte, basketbolseverlerin merakla beklediği Anadolu Fenerbahçe Beko Efes maçına dair ayrıntılar...