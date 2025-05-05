Anadolu Efes Final-Four için parkeye çıkacak!

Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.

Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.

AVRUPA'DA 875. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluğa ulaştığı THY Avrupa Ligi'nde ise 627. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 626 maçının 337'sini kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.