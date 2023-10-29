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        Haberler Spor Basketbol TKBL Anadolu Efes Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye Basketbol Süper Ligi 5. haftasının kapanış mücadelesinde lider Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Ekmas'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Sezona 4'te 4 ile başlayan lacivert beyazlılar ile inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı kırmızılıların zorlu maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın kadrolarını bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:31
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        Anadolu Efes Galatasaray basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadele bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İşte, Anadolu Efes Galatasaray basketbol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtları...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        ANADOLU EFES GALATASARAY EKMAS MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçı olan Anadolu Efes Galatasaray Ekmas basketbol karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

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        ANADOLU EFES KADROSU

        Ante Zizic - 26 yaş

        Beaubois Rodrigue - 35 yaş

        Elijah Bryant - 28 yaş

        Erten Gazi - 26

        Darius Thompson - 28

        Tyrique Jones - 26

        Ercan Osmani - 25

        Will Clyburn - 33

        Derek Willis - 28

        Burak Yildizli - 29

        Erkan Yilmaz - 25

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        GALATASARAY EKMAS KADROSU

        Oyun kurucular: Corey Walden, Jonah Radebaugh, İsmet Akpınar, Buğrahan Tuncer, Ömer Oralkan, Kerem Erdem

        Forvetler: Göksenin Köksal, Akwasi Yeboah, Muhaymin Mustafa, Berke İsmailçebi, Sadık Emir Kabaca, Jarell Martin, Efe Vatan

        Pivotlar: Samet Geyik, Miralem Halilovic

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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