Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.
Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 22 müsabakada 14 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, 16 takımlı ligde 4. sırada yer buldu.
Avrupa basketbolunun köklü takımlardan Olympiakos ise 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 88-81 kaybetmişti.
AVRUPA KUPALARINDA 644. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 644. maça çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, uluslararası organizasyonlarda oynadığı 643 karşılaşmada 354 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 396. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 395 karşılaşmada 197 galibiyet ve 198 yenilgi aldı.
Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu maçlarda 17 galibiyet elde ederken, 24 kez mağlup oldu.
İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes tek galibiyet ve 3 kez mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi'nde de iki takım arasında oynanan 37 karşılaşmada Anadolu Efes 16, Olympiakos ise 21 galibiyet elde etti.
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