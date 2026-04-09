        Anadolu Efes'in rakibi Dubai Basketbol! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in rakibi Dubai Basketbol!

        Anadolu Efes, Euroleague'in 37. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Efes'in rakibi Dubai

        Anadolu Efes, EuroLeague’in 37. haftasında kritik bir deplasmana çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, yarın Birleşik Arap Emirlikleri temcilsicisi Dubai Basketbol’a konuk olacak.

        Play-off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Efes, galibiyet arayacak.

        Güvenlik sebebiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Zetra Arena'da oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Euroleague'de oynadığı 36 maçta 11 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 19. sırada girdi.

        Oynadığı 36 müsabakanın 19'unu kazanan ve 17'sinden mağlubiyetle ayrılan Dubai Basketbol ise 11. basamakta yer aldı.

        AVRUPA KUPALARINDA 912. MAÇINA ÇIKACAK

        Anadolu Efes, Dubai Basketbol mücadelesiyle Avrupa kupalarında 912. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 911 karşılaşmada 505 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

        2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 664. maçını yapacak. Geride kalan 663 müsabakanın 348'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

