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Anadolu Efes, Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdığını duyurdu

Anadolu Efes, Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı
AA / HABERTURK.COM

Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes‘te bir ayrılık yaşandı. Lacivert-beyazlılarda sezon ortasında transfer edilen Isaiah Taylor ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Isaiah Taylor'ın sözleşmesinin sonlandırıldığı ifade edilerek kendisine teşekkür edildi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 11 karşılaşmada 10.20 dakika ortalama süre alan ABD'li oyun kurucu, 2.6 sayı, 0.5 ribaunt ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Isaiah Taylor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Tofaş'a karşı forma giyip, ligde oynadığı tek maçta 17 dakika süre alıp 7 sayı, 1 ribauntluk performans gösterdi.

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