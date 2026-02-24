Anadolu Efes, seriyi sürdürmek istiyor
Anadolu Efes, EuroLeague'in 29. haftasında yarın Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk olacak. Organizasyonda çıktığı son üç maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, seriyi sürdürmek istiyor.
Giriş: 24.02.2026 - 15:19 Güncelleme:
Euroleague'in 29. haftasında Sırp ekibi Kızılyıldız'la deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes, turnuvadaki üç maçlık galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Belgrade Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.
Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.
28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ