Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, seriyi sürdürmek istiyor - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, seriyi sürdürmek istiyor

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 29. haftasında yarın Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk olacak. Organizasyonda çıktığı son üç maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, seriyi sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, seriyi sürdürmek istiyor!

        Euroleague'in 29. haftasında Sırp ekibi Kızılyıldız'la deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes, turnuvadaki üç maçlık galibiyet serisine devam etmek istiyor.

        Belgrade Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

        Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

        Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

        28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu öldürüldü

        Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkenin birçok noktasında şiddet olayları patlak verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?