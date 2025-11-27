Habertürk
        Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

        Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi resmen sona erdi. Lacivert-beyazlılar, sezon başında göreve getirilen Sırp başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:58
        Efes'te Kokoskov dönemi sona erdi!
        EuroLeague'de son olarak Monaco'ya deplasmanda 102-66 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı.

        Lacivert-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Sırp başantrenörün görevine son verildiğini ve yeni başantrenör belirlenene kadar takımı yardımcı antrenör Radovan Trifunovic'in çalıştıracağını duyurdu.

        Kokoskov, Anadolu Efes ile 13 EuroLeague maçında 8 mağlubiyet alırken, Süper Lig'de de 9 maçta 3 kez rakiplerine yenildi.

