Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!
Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi resmen sona erdi. Lacivert-beyazlılar, sezon başında göreve getirilen Sırp başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.
EuroLeague'de son olarak Monaco'ya deplasmanda 102-66 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Sırp başantrenörün görevine son verildiğini ve yeni başantrenör belirlenene kadar takımı yardımcı antrenör Radovan Trifunovic'in çalıştıracağını duyurdu.
Kokoskov, Anadolu Efes ile 13 EuroLeague maçında 8 mağlubiyet alırken, Süper Lig'de de 9 maçta 3 kez rakiplerine yenildi.