Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

EuroLeague'de son olarak Monaco'ya deplasmanda 102-66 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Sırp başantrenörün görevine son verildiğini ve yeni başantrenör belirlenene kadar takımı yardımcı antrenör Radovan Trifunovic'in çalıştıracağını duyurdu.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.



Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025

Kokoskov, Anadolu Efes ile 13 EuroLeague maçında 8 mağlubiyet alırken, Süper Lig'de de 9 maçta 3 kez rakiplerine yenildi.