Anadolu Efes'te Pablo Laso dönemi
Anadolu Efes, Igor Kokoskov'dan boşalan başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirdi.
Giriş: 12.12.2025 - 22:58 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:58
Anadolu Efes'te beklenen oldu ve başantrenörlük görevine Pablo Laso getirildi.
Lacivert-beyazlılar, 58 yaşındaki İspanyol antrenörün ismini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) listesine ekletti.
Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih gibi takımları çalıştıran Pablo Laso, son olarak Baskonia'da görev yapıyordu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ