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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes'te Vincent Poirier ameliyat edildi

        Anadolu Efes'te Vincent Poirier ameliyat edildi

        Anadolu Efes, Fransız pivot Vincent Poirier'in aşil tendonu bölgesinden ameliyat olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        Anadolu Efes'te Poirier ameliyat edildi

        Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız pivot Vincent Poirier, aşil tendonu bölgesinden ameliyat edildi.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Play-off yarı final serisi ilk maçında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin ameliyatı bugün ülkesi Fransa'da gerçekleştirildi. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti."

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