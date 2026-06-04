Anadolu Efes'te Vincent Poirier ameliyat edildi
Anadolu Efes, Fransız pivot Vincent Poirier'in aşil tendonu bölgesinden ameliyat olduğunu açıkladı.
Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:10 Güncelleme:
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız pivot Vincent Poirier, aşil tendonu bölgesinden ameliyat edildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Play-off yarı final serisi ilk maçında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin ameliyatı bugün ülkesi Fransa'da gerçekleştirildi. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti."
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