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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes ya tamam ya devam maçına çıkacak! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes ya tamam ya devam maçına çıkacak!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılar mücadeleyi kaybederse elenecek, kazanırsa ise seri 5. maça taşınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:50
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        Anadolu Efes için ya tamam ya devam!
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        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 2-1 üstün durumda bulunuyor.

        OAKA'da oynanan maçların ilkini Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.

        Yunanistan ekibi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü karşılaşmasında ise Anadolu Efes'e 81-77 üstünlük kurdu.

        38. KEZ RAKİP OLACAKLAR

        Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 38. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında organizasyonda oynanan 37 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 21'ini ise yeşil-beyazlı takım kazandı.

        AVRUPA'DA 874. RANDEVU

        Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 874. maçına çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 873 karşılaşmada 493 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 626. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 625 maçın 336'sını kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.

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