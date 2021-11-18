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Anadolu Isuzu elektrikli otobüste Proterra ile anlaştı

Anadolu Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi Volt elektrikli otobüs modellerinde, Proterra’nın araç batarya teknolojisine yer vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ihracatta hedef pazarlardaki yerel ihtiyaçları göz önüne alarak araç geliştiren şirket, Proterra bataryanın tek bir şarjla 200 ilâ 405 km’lik sürüş olanağı sayesinde Avrupa toplu taşıma pazarının taleplerini karşılamayı hedefliyor

Anadolu Isuzu elektrikli otobüste Proterra ile anlaştı
HABERTURK.COM

Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu ile ticari araç elektrifikasyon teknolojisinde faaliyet gösteren Amerika merkezli Proterra Inc., Anadolu Isuzu’nun elektrikli otobüsü Citi Volt için işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında Anadolu Isuzu, 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi Volt elektrikli otobüs modellerinde güç kaynağı olarak Proterra’nın ticari araç batarya teknolojisini kullanacak. Citi Volt’a güç sağlayacak olan Proterra batarya sisteminin, tek bir şarjla 200 ilâ 405 km’lik sürüş olanağı ile Avrupa toplu taşıma pazarının taleplerini karşılamayı hedeflediği kaydedildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan işbirliğine yönelik değerlendirmesinde, "Hayatımızı birçok yönden etkileyen göz ardı edilemeyecek bir olgu olan iklim krizi; ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından orta ve uzun vadede çok çeşitli alanlarda etkisini gösterebilecektir. Bu nedenle elektrikli araçların geliştirilmesini, çığır açan teknolojilerin başı çektiği sürdürülebilir geleceği destekleyen bir ilerleme ve büyüme alanı olarak görüyoruz. Midibüs ve kamyon projeleri de dahil olmak üzere birçok projeyi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.

Proterra Başkanı Gareth Joyce ise, "Sıfır emisyonlu ulaşıma geçişte Avrupa uzun süredir küresel bir öncü olmuştur. Kuzey Amerika’daki yolcu otobüsü filolarında kendini ispat etmiş olan Proterra teknolojisi Avrupa ülkelerinde de kullanılabilir" dedi.

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