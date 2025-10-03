Habertürk
        Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2025 listesi açıklandı

        Great Place To Work Türkiye, Anadolu Bölgesi'nde çalışan deneyimini en yüksek seviyeye çıkaran organizasyonları açıkladı

        03.10.2025 - 12:14
        Anadolu'nun En İyi İşverenleri listesi açıklandı
        Eğitim, teknoloji, taşımacılık, üretim, mühendislik ve profesyonel hizmetler gibi farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı liste, 'Great Place To Work For All' metodolojisine dayanarak şirketlerin çalışanlarının 'Trust Index' anket sonuçları ve 'Culture Brief' sonuçları ölçümlenerek oluşturuldu.

        'Best Workplaces in Anatolia 2025' listesinde yer alan şirketlerin, çalışanlarına sundukları güven ve bağlılık kültürüyle öne çıktığı belirtildi. Liste şirketlerinde çalışanların yüzde 88’i iş yerlerinde pozitif bir deneyim yaşadıklarını belirtirken, bu oran standart şirketlerde yüzde 56. Aynı şekilde çalışanların yüzde 88’i iş yerlerini “harika bir iş yeri” olarak tanımlıyor; standart şirketlerde ise bu oran yüzde 49’da kalıyor.

        Listeye giren şirketlerde çalışanların yüzde 80’i “Burada herkesin fark edilme ve takdir edilme imkânı bulunmaktadır.” ifadesine katılıyor. Bu oran standart şirketlerde yüzde 35 seviyesinde.

        Veriler listeye giren şirketlerde çalışanların yüzde 83’ü yöneticilerin iyi çalışmayı ve özel çabayı takdir ettiğini ifade ediyor. Bu oran standart şirketlerde yüzde 44 seviyesinde kalıyor.

        'Anadolu’nun En İyi İşverenleri 2025' listesinde yer alan şirketlerde çalışanların yüzde 87’si işlerine severek geldiklerini ifade ediyor.

        Çalışanların yüzde 84’ü duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamına sahip olduklarını belirtirken, standart şirketlerde bu oran yüzde 43’te kalıyor.

        Öte yandan çalışanların yüzde 76’sı “En çok hak eden çalışanlar yükselmektedir.” görüşünü paylaşıyor. Standart şirketlerde bu oran yüzde 33 seviyesinde.

        Great Place To Work Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2025

        10-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

        1.Ones Technology

        2.TeklifimGelsin

        3.ADL Kurumsal

        4.Anapet Taşımacılık

        5.Vygon Türkiye

        100+ Çalışan Sayısı Kategorisi

        1.Anka Bilim Koleji

        2.Beştepe Koleji

        3.İkas Teknoloji

        4.Plan-S

        5.Numesys İleri Mühendislik

        6.Mobiliz

