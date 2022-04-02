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Haberler Gündem TRAFİĞE KAPATILDI! Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı!
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Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, heyelan meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyelan sonrasında Bolu Dağı Tünelleri'nin trafiğe çifte yönde kapatıldığını bildirdi. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor...

TRAFİĞE KAPATILDI! Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı!
AA

Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D-100'e aktarılıyor.

Bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, heyelanda herhangi bir aracın toprak altında kalıp kalmadığını araştırıyor.

Ayrıca ekipler, toprak kayması riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Heyelanın iftar saatine denk gelmesi sayesinde bölgede araç geçişinin az olduğu belirtildi.

Öte yandan heyelan sonucu toprak ve kaya parçalarının yolda yaklaşık 50 metrelik kısmı kapladığı görüldü.

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