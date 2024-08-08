Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 1 otomobilin karıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.