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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 1 otomobilin karıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:44
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        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 yolcu otobüsü, 1 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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        Ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        #Anadolu Otoyolu
        #zincirleme kaza
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