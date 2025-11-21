Anamur – Mersin Kaç Kilometre? Anamur – Mersin Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Anamur – Mersin Kaç Kilometre?

Anamur – Mersin kaç km sorusunun kara yolu açısından yanıtı yaklaşık 220 kilometredir. Bu mesafe, Anamur’dan Mersin şehir merkezine kadar olan en yaygın kullanılan kara yolu rotası üzerinden hesaplanmıştır. Rota genellikle sahil yolu ve karayolu bağlantıları üzerinden ilerlediği için sürücülere hem rahat bir sürüş hem de manzaralı bir yolculuk deneyimi sunar. Kuş uçuşu mesafeye bakıldığında ise Anamur ile Mersin arasındaki doğrudan mesafe yaklaşık 180 kilometre civarındadır. Ancak kara yolu rotası, virajlar, kasaba ve şehir geçişleri nedeniyle kuş uçuşu mesafeden daha uzundur. Bu nedenle yolculuk planlamasında kara yolu mesafesi dikkate alınmalıdır.

Anamur – Mersin Mesafe Ne Kadar?

Seyahat edenler için bir diğer merak edilen soru Anamur – Mersin mesafe ne kadardır. 220 kilometrelik kara yolu mesafesi, sürücülere makul bir zaman dilimi ve konforlu bir yolculuk imkanı sunar. Bu mesafe, çoğu araç için tek seferlik yakıt planlaması yapmayı mümkün kılar ve kısa molalarla rahatlıkla kat edilebilir. Rota boyunca yol durumunun genellikle düzgün, asfaltlı ve geniş bir yol yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazı kesimlerde virajlı ve dar yollar bulunabilir, bu da sürüş sırasında dikkat ve hız kontrolünü gerektirir.