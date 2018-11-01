İstanbul Tuzla’da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü iddia edilen öğretmen ve okul sahibi Güler Mert’in “kötü muamele” suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, şehir dışında olduğu öğrenilen sanık Güler Mert katılmazken, mağdur çocukların aileleri ve avukatları katıldı.

"ÇOCUKLARA DEFALARCA VURDUĞUNU GÖRDÜM"

İHA'da yer alan habere göre olaya ilişkin görüntüleri çeken müşteki Zeynep Atasever suç tarihinde çocuğunun davranışlarında değişiklikleri yerinde tespit etmek için anaokulunda işe başladığını belirterek, “İlk önce çocuklarla iletişime geçmemi istemediler, sanığın güvenini kazandıktan sonra benim çocuklarla ilgilenmemi istedi. Burada 2-6 yaş arası çocuklar bulunmaktaydı. İlk önce 2 yaş grubuna baktım, onların bezlerini değiştirdim, daha sonra diğer yaş gruplarına yardımcı oldum. Ben sanığın anaokulunda bulunan çocuklara vurduğunu defalarca gördüm. Çocukların alt tarafı çıplak vaziyette yan yana tuvalete götürüldüğünü de birden fazla kez gördüm. Bu duruma itiraz ettim ancak sanık beni dinlemedi. Bu sebeple aramızda tartışmalar çıktı. Telefonla uygun vakit ve ortam yakalayınca görüntüleri çektim” dedi.

"SÜREKLİ HAKARET EDİYORDU"

“Benim evladım var, susman imkansızdı” diyen müşteki Atasever, “Çocukları tek ayak üzerinde ayakta bekletiyordu. 2 yaşında bir çocuk vardı, masayı çizmişti. Çocuğa vurarak ‘Burayı sen yaptın, sileceksin’ diyerek eline ıslak mendil verdi. Ayrıca çocuklara sürekli olarak ‘salak’ ve ‘gerizekalı’ şeklinde sözler söylüyordu. 3 yaşında bir çocuğa çok bağlanmıştı, ona ayrıcalık tanıyordu. Diğer çocukların oyuncaklarını isterse onlardan alıp o çocuğa veriyordu” diyerek sanıktan şikâyetçi olduğunu söyledi.

"ÇOCUĞUMUN KAFASI DELİNMİŞTİ"

Anaokuluna giden ikiz çocuklarının davranışlarında değişiklikler olduğunu söyleyen müşteki Oktay Uğur, “Çocuğumun birinin kafası delinmişti. Serviste bulunan kişiye sorduğumda kardeşinin yapmış olduğunu söyledi. Çocuklar eve geldiğinde vücutlarında çizikler vardı. Aynı zamanda ben bir hareket yaptığımda korkarak sinmiş bir vaziyet alıyorlardı” dedi.

"EVDE KAMERA VAR" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Müşteki Kader Çolak, “Olay açığa çıktıktan sonra oğlum bana şiddet gördüğünü, ‘evde kamera var anne babanıza söylerseniz ben görürüm’ diyerek tehdit edildiğini söyledi. Çocuğum bu olaylardan dolayı tırnak yemeye başladı, 7 yaşında ve şu anda altına kaçırıyor” ifadelerini kullandı.

"DİĞERLERİ DAYAK YERKEN, ÇOCUĞUM PİZZA YİYORMUŞ"

Ayrıcalıklı bakılan çocuğun annesi olduğunu söyleyen müşteki Evrim Terkeşli, “Benim maddi olarak çocuğuma alamadığım, yapamadığım şeyleri yapmış. Diğer çocuklar dayak yerken, benim çocuğum pizza, hamburger yiyormuş. Ne istediği varsa yerine getiriyormuş. Çocuğuma bin liralık alışveriş yapıyordu. Sanık yüzünden çocuğum sosyal hayatından koptu. Yüksek bir ses olduğunda bile ürkmektedir” dedi.

ÇOCUKLARI İĞNEYLE KORKUTTUĞU İDDİASI

Çocukların okulda iğneyle korkutulduğunu söyleyen müşteki Gamze Öztürk, “Çocuğum okula gitmek istemiyordu. Neden gitmek istemediğini sorduğumda bir şey söylemiyordu. Evde yemek yemediği zaman, ‘Güler hemşire bana iğne yapmasın’ diyordu. Ben de sanık hemşire olduğu için bu olayları ciddiye almamıştım” diye konuştu.

"ÇOCUĞUM ODALARA KAPATILDIĞINI SÖYLEDİ"

Bir diğer müşteki Gözde Afşar ise, oğlunun çok dayak yediğini ve odalara kapatıldığını söylediğini belirterek, “Aynı zamanda sanık hemşire olduğu için çocuğunuz hasta olduğunda iğnelerini ona verirdik. Çocuğuna ayaktayken iğne yaparak çocuğumun iğneden korkmasına sebebiyet vermiş, bu sebeple hala iğne kullanamıyoruz. Sanığın eyleminden dolayı çocuğumda fobi oluştu. Ayrıca çocuğumda aşırı derecede cinsel eğilim oluşmuş durumda. Çocuğum psikolojik ve cinsel baskıya uğramıştır” dedi.

"ŞEHİR DIŞINA TAŞINDIĞINI ÖĞRENDİK"

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkilimizin şehir dışına taşındığını öğrendik. Güncel mernis adresine talimat yazılarak savunmasının alınmasını talep ediyoruz. Müştekilerin beyanları soyut olup, cinsel istismar suçunun unsuru olabilecek herhangi bir somut durum yoktur” dedi.

Diğer müştekiler de söz alarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan diğer müştekilerin beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeynep Atasever’in 4 yaşındaki oğlunun, okulun sahibi ve öğretmeni Güler Mert’in kendilerine kötü davrandığını, sürekli bağırıp saçını çektiğini söylemesi üzerine anaokulunda işe başladığı anlatılmıştı.

İddianamede, Zeynep Atasever’in Güler Mert’in çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu, yarı çıplak vaziyette hep birlikte tuvalete soktuğunu kayıt altına aldığı belirtilirken, videoları diğer velilere gönderdiği ve okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

Video kayıtları ve fotoğraflarda şüpheli Güler Mert’in sınıfta ders sırasında öğrencilere karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek alt tarafları çıplak vaziyette tuvaletin önünde sırada beklettiğinin tespit edildiği vurgulanmıştı.

İddianamede, şüphelinin 30 çocuğa yönelik “kötü muamele” suçundan 1 yıl 3 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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