        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Andre Onana: Bu galibiyet, hayatını kaybeden hocamız içindi - Trabzonspor Haberleri

        Andre Onana: Bu galibiyet, hayatını kaybeden hocamız içindi

        Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak'la ilgili konuştu. Onana, "Acı bir kayıp yaşadık. Kulüpte antrenmanlarda her zaman bizimle beraber olan, bize yardımları olan birisiydi ve bugün kazandığımız bu galibiyet hocamız içindi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 23:43 Güncelleme:
        "Bu galibiyet, hayatını kaybeden hocamız içindi"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, açıklamalarda bulundu.

        "HER ANLAMDA ÖZEL BİR KARŞILAŞMAYDI"

        Onana, hafta içinde hayatını kaybeden kulüp çalışanına değinerek duygularını şu sözlerle ifade etti:

        "Bizim için her anlamda özel bir karşılaşmaydı. Antrenörümüzü kaybettik hafta içinde. Acı haberi aldıktan sonra şehir adına maça çıkmak kolay değildi."

        Kulüp olarak merhum antrenörün ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Onana, "Şunu söylemek isterim; ailesine ve onların hep yanında olduğumuzu, bu zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Hocamızın ailesiyle ve taraftarlarımızla birlikte onların yanında olacağız." dedi.

        "BU GALİBİYET, HAYATINI KAYBEDEN HOCAMIZ İÇİNDİ"

        Galibiyetin anlamının farklı olduğunu söyleyen Onana, "Onun için kazanmak çok önemliydi. Acı bir kayıp yaşadık. Kulüpte antrenmanlarda her zaman bizimle beraber olan, bize yardımları olan birisiydi. Onu kaybetmek herkesi üzdü. Bugün kazandığımız bu galibiyet hocamız içindi." ifadelerini kullandı.

        GOL AÇIKLAMASI

        Gol öncesinde Muçi'yi görmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Onana, pozisyonu şöyle anlattı:

        "Oyunun anları olarak değerlendirmek lazım. O anlar olur ve orada karar almak zorundasınız. Takım arkadaşlarımın yardımı oluyor. Muçi oyunu tanıması ve hızıyla tanınan bir oyuncu. Onu orada görmek bir opsiyon sunuyor."

        Tecrübeli oyuncu, bu pozisyonun takımın daha önce çalıştığı bir organizasyon olduğunu da belirtti:

        "Ben de hem tecrübem gereği, onlar da benim uzağa vuracağımı bildiklerinden opsiyon sunuyorlar. Bizim de zaten takım olarak üzerinde düşündüğümüz ve daha önce uyguladığımız opsiyonlardan biriydi. Güzel de gol oldu."

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Fark ücreti çıkınca eczaneye saldırdı
        Fark ücreti çıkınca eczaneye saldırdı
        Erakçi: Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır
        Erakçi: Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon