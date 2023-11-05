Andrea Bocelli: Savaş çok aptalca

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8 Haziran 2024'te İstanbul'a gelecek olan Andrea Bocelli, Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu’nda on binlerce kişiye seslenecek. Bocelli, 8 Haziran’daki konser öncesinde İstanbul'daki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bocelli’nin yanı sıra eşi ve Andrea Bocelli Vakfı Başkan Yardımcısı Veronica Berti Bocelli, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente de katıldı.

Gazetecilere vakit ayırdıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Andrea Bocelli, “Stadyum dediğimiz zaman farklı bir heyecan verir. Yüksek sayıda seyirciye hitap etmek ayrı keyifli. Akustiği tam değerlendirmek zor olabiliyor bu yüzden bütün hazırlıklarımızı önceden yapacağız. Ses, Allah’ın bir lütfu ama ben de çalışarak elimden geleni yapıyorum. Türkiye çok güzel İstanbul da öyle, bu konuda ne söylesem yüzeysel kalır. Kendimi şanslı hissediyorum” diye konuştu.