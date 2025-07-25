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        Haberler Spor Futbol Andrea Pirlo'nun yeni adresi Dubai! - Futbol Haberleri

        Andrea Pirlo'nun yeni adresi Dubai!

        Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai United, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:43
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        Andrea Pirlo'nun yeni adresi Dubai!
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        Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai United, 46 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "United'a hoş geldin Andrea. Andrea Pirlo'nun, takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasını resmen duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.

        Trendyol Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran İtalyan teknik direktör, son olarak geçen sezon Sampdoria'da görev yaptı.

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