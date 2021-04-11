Telefonunuzun şarjı çok hızlı bitiyorsa siz daha önce fark etmediğiniz bir yöntem önereceğiz. Android telefonlarda biz onu kullanmadığımız anlarda da bazı uygulamalar çalışmaya devam ediyor. Bu uygulamalar cihazınızın pilini ve belleğini tüketiyor.

GİZLİ ÇALIŞAN UYGULAMALAR NASIL KAPATILIR?

1. Telefonunuzun Ayarlar kısmından “Geliştirici Seçenekleri”ne girin.

2. Açılan pencerede “Çalışan Servisler” kısmına girin.

3. Açılan yeni menü ve listede arka planda çalışan uygulamaları göreceksiniz.

4.Arka planda çalışmasını istemediğiniz bir uygulamaya tıklayarak çalışmasını durdurabilirsiniz.

PİL ÖMRÜNÜ KISALTAN DİĞER UYGULAMALAR

Ekran parlaklığı: Manuel olarak ekran parlaklığınızı arttırdığınızda ya da sürekli aydınlık yerlerde bulunduğunuzda, bataryanız ekrana çok fazla enerji harcar. Bu da cihazınızın pilinin kısa sürede bitmesine sebep olur.

Wi-Fi araması: Cihazınızın sürekli bir Wi-Fi ağı araması da telefonunuzun pil ömrünü kısaltan unsurlardan biri.

Sürekli gelen bildirimler: Telefonunuz gün içinde birçok bildirim alıyor. Bu bildirimler sayesinde titreyen, ekranı açılan ve ses çıkaran telefonların pil kullanımları da artıyor.

Pil tüketen uygulamalar: Konumunuzu kullanmasına izin verdiğiniz uygulamalar pil tüketiminizi arttırabilir. Aynı zamanda video izlediğiniz platformların da uygulamaları yine aynı şekilde cihazınızın pilinin çabuk bitmesine sebep olur.

Cihaz güncellemesi: Cihazların güncellemeleri genelde uygulamalar ve cihazla ilgili optimizasyonları da beraberinde getirir. Bu sayede eğer cihazınızı güncel kullanırsanız aşırı pil tüketiminin karşısına geçmiş olursunuz.