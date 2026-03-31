        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Anfernee Dijksteel: Nerede oynadığım benim için çok fark etmiyor - Kocaelispor Haberleri

        Anfernee Dijksteel: Nerede oynadığım benim için çok fark etmiyor

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Kocaelispor'un oyuncusu Anfernee Dijksteel, teknik heyetin görev vereceği her mevkide oynamaya hazır olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        "Nerede oynadığım benim için çok fark etmiyor"

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 2Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

        Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel, milli arayı ve Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

        Milli maç arasının takım için toparlanma fırsatı olduğunu belirten Dijksteel, "Şu an hepimiz buradayız ve önümüzdeki maça hazırlanacağız. Tabii milli takımda olmak bir gurur, bir onur herkes için. Bizimmilli takım olarak bir hedefimiz vardı. Ancak maalesef bunu başaramadık. Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Başakşehir'le ilgili çalışmalarımıza da başladık. Onların larına bakıyoruz. İyi bir performans sergilememiz gerek. Ben aslında hocamız bizi nerede oynatırsa orada oynarım. Çünkü bir savunma oyuncusu olarak benim için çok fark etmiyor nerede oynadığım" diye konuştu.

        Antrenman sırasında Tüpraş İlkokulu öğrencileri, ellerinde davulla sahaya inerek, Kocaelispor için besteledikleri şiiri okudu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aleyna'nın annesi: Ondan kurtarmak için 2 kez İstanbul'a gönderdim

        Diyarbakır'da,  evde tabancayla vurulan, intihar ettiği ihbarında bulunan erkek arkadaşı Cafer Başeğmez silah lavabonun altında çıkınca tutuklanan Aleyna Yağar'ın (20) ölümüne ilişkin annesi Ziynet Yağar (43) konuştu. Kızını saplantı haline getiren Başeğmez'den kurtarmak için 2 kez İstanbul'a teyzes...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım